تباين أسعار الخضروات والمنتجات الزراعية بين التجار والمزراعين

الخليج 365 : تباينت أسعار الخضروات والمنتجات الزراعية في السوق بين الاسعار من المزارعين وأصحاب الإنتاج الحقيقي وأسعار التجار.

وبلغ سعر صفيحة الطماطم من المزارع (120- 130) جنيهاً، ويُباع الكيلو ما بين (30- 40) جنيهاً للمواطن، وجوال الكوسا زنة (30) كيلو من المزارع بـ(170) جنيهاً ويبيع التاجر للمواطن بـ(320) جنيهاً، وجوال البطاطس (1700) جنيه، ويباع الكيلو للمواطن بـ(50) جنيهاً، وجوال البامية زنة (10) كيلو من المزارع بواقع (1500) جنيه، ويباع الكيلو للمواطن بواقع (100) جنيه وفق جريدة الصيحة . المادة السابقة الدولار يتسبب في إرتفاع جديد في السلع المقالة القادمة إنخفاض سعر جرام الذهب في أسواق الخرطوم اليوم

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