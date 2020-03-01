العثور على الطفلة المختطفة بالقضارف

نجح فريق من إدارة شرطة مباحث بلدية القضارف بحسب صحيفة اليوم التالى في العثور على الطفلة حديثة الولادة تم اختطافها من مستشفى التأهيل القضارف والقبض على سيدة في اتهامات باختطاف الطفلة. وباخضاعها للتحقيق سجلت المتهمة اعترافاً قضائياً بالتهمة المنسوبة إليها.

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وقال الملازم أول شرطة رمضان عبدالله مدير إدارة مباحث بلدية القضارف في تصريح صحفي إن العملية تمت بفضل جهود منسوبي المباحث التي تكللت بالعثور على مكان اخفاء الطفلة المختطفة في حي التضامن الطريفي بالقرب من الطريق القاري (القضارف القلابات) بناءا على معلومات توفرت لإدارة المباحث بالقضارف حيث تمكن الفريق من توقيف المتهمة، واستعادة الطفلة حديثة الولادة،

وأكد أن ادارته كونت فريقاً مختصاً لمتابعة وكشف طلاسم القضية منذ الابلاغ عنها حتى تكللت مساعيها بإعادة الطفلة المختطفة إلى ذويها، واتخاذ اجراءات قانونية في مواجهة المتهمة بتدوين بلاغ تحت طائلة القانون الجنائي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)