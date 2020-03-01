زهير السراج يكتب: كتيبة الإعدام !

* من منكم يصدق أن بنك الثروة الحيوانية الذي يحمل اسم الثروة الحيوانية لا علاقة له البتة بالثروة الحيوانية، ولم يضم مجلس ادارته في أي يوم من الايام ممثلاً لوزارة الثروة الحيوانية، ولم يقم بأي نشاط في مجال الثروة الحيوانية، رغم أنه أنشئ خصيصاً في عام 1993 لتنمية الثروة الحيوانية، وجاء في أمر التأسيس الذي منح بموجبه التصديق من بنك السودان ان الهدف من إنشائه هو تنمية الثروة الحيوانية وزيادة صادرات الثروة الحيوانية كهدف استراتيجي للبلاد، ولكن الذين تولوا أمره مثل المدعو (جمال الوالي) الذي رأس مجلس إدارته عدة سنوات وآخرون، استغلوه لأغراض أخرى وجردوه من كل أهدافه، وألحقوا به الخسائر المدمرة، حتى عجز عن المحافظة على رأس ماله الذى تآكل بسبب الممارسات والسياسات الفاسدة بنسبة تصل الى 244 %، وبلغت خسائره في آخر تقرير لمجلس الإدارة والمراجع العام لجمهورية السودان في العام قبل الماضي الى أكثر من 400 مليون جنيه (400 مليار جنيه قديم)، ووصل الإسفاف والعبث والفساد الى درجة بيع الأصول المنتجة التي قام عليها البنك لتغطية خسائره الضخمة ورغم ذلك ظلت الخسائر باقية كما هي!

* تخيلوا بنك يقوم ببيع أصوله وحتى فروعه لتغطية خسائره غير المبررة، ورغم ذلك يظل الذين تسببوا في ذلك بعيدين عن المساءلة والمحاسبة حتى اليوم، بل ان أحدهم ألقي عليه القبض بعد سقوط النظام وأُطلق سراحه وسمح له بمغادرة البلاد بدون أن يعرف أحد لماذا وكيف حدث ذلك!

* نشأ البنك على جثة مؤسسة تسويق الماشية واللحوم التي نحرها النظام البائد ليستبدلها ببنك الثروة الحيوانية بحجة تطوير وتنمية الثروة الحيوانية، ولقد حملت لائحة تأسيسه الاهداف التالية:

* تنمية قطاع الثروة الحيوانية في كافة المجالات كالألبان واللحوم والدواجن والأسماك والاهتمام بالحياة البرية والمحافظة على البيئة.

* زيادة صادراتنا من الثروة الحيوانية ومنتجاتها وفتح أسواق جديدة بغرض زيادة الواردات ودعم ميزان المدفوعات.

* الاهتمام بالرعاة والمنتجين وتقديم الخدمات لهم بمواقعهم والمساعدة على إدخال أموال الريف في دورة الاقتصاد.

* تحديث نظم الإنتاج في المراعي المستقرة ومزارع الألبان والدواجن والأسماك.

* تمويل الأطباء البيطريين للانخراط في العمل الخاص لتطوير وتنمية الانتاج الحيواني في الريف.

* تقديم التسهيلات الائتمانية والدخول في عمليات استثمارية لتنمية وتطوير وتحديث مشاريع الثروة الحيوانية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والقطاع التقليدي وصغار المنتجين وذلك (وفقاً للشرع الإسلامي) ــ لاحظوا التلاعب بالدين..!

* العمل في مجال الاستثمار والمساهمة في جميع المشروعات الزراعية والحيوانية والتصنيع الزراعي والقيام بجميع الاعمال المصرفية المتعلقة بذلك.

* إنشاء الشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة في مجال خدمات الثروة الحيوانية وتربيتها وتسويقها وتأمينها.

* كانت تلك هي الأهداف التي تأسس من أجلها البنك على جثة مؤسسة تسويق الماشية واللحوم ذات الأصول المليارية الضخمة والتاريخ الكبير في رعاية ونقل وترحيل وتسويق وتصدير الماشية السودانية الى الأسواق الداخلية والخارجية، فماذا فعلت كتيبة إعدام الثروة الحيوانية التي أدارت البنك منذ تأسيسه طيلة السنوات السابقة وحتى اليوم؟!

* أول شيء فعلته هو التخلص من كل أسواق الماشية واللحوم والحفائر ومراكز الخدمات البيطرية والطرق والقطارات والسكة حديد ..إلخ، وبيع ممتلكاتها وأراضيها، ولاحقاً فروع البنك .. والمضاربة في السيخ والأسمنت والعملة الصعبة (وفق الشريعة الاسلامية)، وإهدار الأموال في عمليات لا علاقة لها بالثروة الحيوانية، وتبديد رأس المال في السلفيات والحوافز التي بلغت أكثر من 100 مليون (مليار قديم) من جملة رأس المال التي تبلغ 166 مليون (مليار قديم) ..(تخيلوا)، وكانت النتيجة الحتمية انهيار البنك الذي تسربل بلباس الثروة الحيوانية ليعدمها ويقضي عليها بدلاً عن تنميتها وتطويرها .. ورغم ذلك يظل مرتكبو هذه الجريمة الكبرى والخيانة العظمى بعيدين عن المساءلة والحساب، بل يُطلَق سراح أحدهم ويسمح له بمغادرة البلاد .. لماذا ثار الشعب إذن، وبذل الدماء الغالية وقدم أغلى التضحيات..؟

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صحيفة الجريدة