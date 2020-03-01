حادث مروع على طريق الدلنج كادوقلى

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لقي أحد عشر شخصا مصرعهم وأصيب 5 آخرون إثر انقلاب العربة التي تقلهم من مدينة الدلنج إلى كادقلي بمحلية الريف الشرقي “الكويك”.

وقال عمر محمد مسؤول بشرطة المرور بحسب سونا إن الحادث وقع نتيجة لانفجار الإطار الخلفي “لشريحة” قادمة من محلية الدلنج ، وأشار إلى أنه تم إسعاف المصابين إلى المستشفى المرجعي بكادقلي، مؤكداً وفاة أحد عشرة راكبا وتعرض خمسة آخرين لإصابات متفاوتة، حيث تم تحويل الإصابات الخطيرة إلى الأبيض فيما تم تسليم الجثامين إلى ذويهم.

الخرطوم كوش