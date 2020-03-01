غندور : أيهما أكثر كفاءةً الذين فصلتهم (قحت) أم الذين تنوي تعيينهم

التاريخ: 01-مارس-2020
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قال رئيس حزب المؤتمر الوطني ابراهيم غندور ان السفراء الذين تم فصلهم من قبل لجنة التمكين امس من أميز الكوادر ؛ يحملون درجات علمية مشرفة من أرفع الجامعات السودانية و الأجنبية.
و اوضح في منشور على صفحته في ” الفيسبوك” بحسب السودانى انهم عملوا في أصعب الظروف مدافعين عن بلادهم و شعبهم ؛ فتراكمت لديهم الخبرات والتجارب وتمرسوا في دروب العمل الدبلوماسي وصاروا خبراء فيه تأخذ عنهم الأجيال اللاحقة .
مؤكدا انهم لم يمارسوا العمل الحزبي وهم في السلك الدبلوماسي و لم ينتموا لهياكل حزب منذ انضمامهم للخارجية ؛ و أن بعضهم لم يكن له انتماء سياسي.
و تساءل غندور عن أيهما أكثر كفاءةً الذين فصلتهم (قحت) أم الذين تنوي تعيينهم وتجري الصراعات فيما بينها حول قوائمهم أو حتى من تم إرجاعهم من منسوبيها.
و اضاف لم يعد بمقدور أحد ترجيح مصلحة الوطن على ما سواها في الفعل الذي أقدمت عليه الحكومة بفصل عشرات السفراء والدبلوماسيين تحت ذريعة تفكيك التمكين
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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