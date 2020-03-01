عائشة تطلع على الربط الكهربائي بين مصر والسودان

أثنت عضو مجلس السيادة الانتقالي عائشة موسى السعيد على التطور الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية مع مصر وتعاون البلدين في مجال مشروعات التنمية خاصة في مجال الكهرباء والسكك الحديدية.

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واطلعت خلال لقائها بالقصر الجمهوري اليوم، بحسب سونا السفير المصري بالخرطوم حسام عيسى، على سير العمل في مشروع الربط الكهربائي بين البلدين والذي بدأ منذ عدة أسابيع بطاقة خمسين ميقاواط، ليصل بنهاية العام الحالي إلى 300 ميقاواط وذلك بعد أن يتم تركيب كافة الأجهزة المعنية بالشبكة السودانية.

وقال السفير حسام عيسى إن عضو مجلس السيادة أكدت استعداد الحكومة لتقديم التسهيلات اللازمة التي تسهم في إنجاح العمل المشترك، ولفتت إلى أن مشروع الربط الكهربائي يعتبر من المشروعات التنموية الحيوية المهمة التي تستوجب الاهتمام والمتابعة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)