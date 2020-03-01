بطلان عمومية الطائرة وتعليق عضوية الضباط

التاريخ: 01-مارس-2020 فى : رياضة 3 مشاهدة أعلنت المفوضية الوطنية لهيئات الشباب والرياضة، بطلان الجمعية العمومية للاتحاد السوداني للكرة الطائرة وتعليق عضوية ضباط الاتحاد. Advertisements وقررت المفوضية، بحسب صحيفة مصادر تشكيل لجنة تحقيق للاتحاد الرياضي السوداني للكرة الطائرة برئاسة معاذ محمد آدم، وكمال عبدالله إبراهيم (مقرراً)، ومشعل الزين (عضواً) لمخالفة الاتحاد لقانون الهيئات الشبابية والرياضية والنظام الأساسي للاتحاد في إجراءات الجمعية العمومية الطارئة للكرة الطائرة؛ والتي عقدت بشندي بتاريخ 2019/12/13م. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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