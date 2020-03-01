تعيين أطباء امتياز وممرضين قريباً

التاريخ: 01-مارس-2020 فى : أخبار 4 مشاهدة أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، عن فتح باب التعيين لاستيعاب أطباء امتياز وكوادر تمريض لسد النقص بالمستشفيات. Advertisements وأكد المدير العام للوزارة، د. الفاتح عثمان، في تصريحات صحفية محدودة، اليوم “الأحد”، بحسب صحيفة مصادر صيانة أجهزة غرفة العمليات بمستشفى النو، وكشف عن تكوين لجنة تحقيق برئاسة مستشار قانوني اتحادي لضمان حق المريض المتوفي خلال إجراء عملية زائدة دودية بمستشفى النو بمحلية كرري، وضمان حق المستشفى؛ الذي تعرض لاعتداء من قبل بعض ذوي المتوفي المذكور، مما عرض بعض أجهزته إلى التلف والتهشيم، وأقر بتدني الخدمات الصحية بعدد من مستشفيات الولاية. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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