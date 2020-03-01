الصحة : النظام السابق تستر على آلاف الوفيات بالكوليرا

أوصد وزير الصحة الاتحادي، د. أكرم علي التوم، الباب أمام مخاوف المواطنين، بشأن عدم تأمين مراكز العزل المخصصة لأية حالات مشتبه فيها بفيروس “كورونا”، وكشف عن وفاة (35) ألف شخص بالكوليرا تستر عليها النظام السابق.

وقطع أكرم، في مؤتمر صحفي، اليوم “الأحد”، بحسب صحيفة مصادر أن الوزارة نجحت في مجابهة وباء الكوليرا؛ الذي اجتاح البلاد العام الماضي من خلال تصميمها لبرامج عزل بمعايير عالمية لم يحدث خلالها فزع من المواطنين والعاملين.

وأعلن التوم، عن حصر وباء الكوليرا خلال (346) حالة و(11) وفاة مقارنة بـ(35) ألف حالة تستر عليها النظام السابق، منوهاً إلى أن عنابر العزل الخاصة بكورونا صممت بمواصفات وإجراءات قياسية، مشيراً إلى أن حضانة المرض من أسبوعين إلى (27) يوماً، لافتاً إلى عدم وجود لقاح للوباء القاتل.

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وأكد أكرم، التزام دولة الإمارات بإيواء السودانيين القادمين من ووهان الصينية لمدة شهر كامل، منوهاً إلى صعوبة حظر السفر للدول التي انتشر فيها المرض.

في الأثناء، أعلن مدير إدارة الطواريء والوبائيات، د. بابكر المقبول، عن ملاحقة الوزارة للقادمين من دول يتفشى فيها المرض عبر آلية الوصول إلى مساكنهم، مقراً بوجود مشكلة في أرقام بعض هواتف القادمين، منها أرقام غير صحيحة، وأخرى مغلقة “لا يمكن الوصول إليها”.

وكشف المقبول، عن وضع قادمين من إيطاليا وكوريا تحت الرقابة، واعترف بوجود خطر ماثل لكل السودان، وأعلن عن خطة شاملة للسيطرة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتكوين لجان مختلفة، فضلاً عن أحكام الرقابة على منافذ الدخول.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)