عاجل.. نائب رئيس جنوب السودان: مفاوضات السلام في المرحلة الأخيرة

الأحد 1 مارس 2020

قال النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان الدكتور رياك مشار، إن مفاوضات السلام السودانية التى تجرى بجوبا فى المرحلة الأخيرة من الاتفاق النهائي، وذكر الحزب الاتحادى الديمقراطى - الجبهة الثورية، فى بيان صحفى، اليوم الأحد، أن وفدا من الحزب بقيادة رئيسه ورئيس المجلس التشريعى للجبهة الثورية التوم هجو التقى مع رياك مشار فى جوبا وأطلعه على سير عملية السلام السودانية وموقف الجبهة الثورية تجاه تعيين الولاة والمجلس التشريعي. وطالب مشار أطراف التفاوض بالمزيد من الجهد ومضاعفة جلسات التفاوض للاستعجال بالوصول لاتفاق سلام نهائى يفضى إلى اكتمال هياكل الدولة ويؤسس إلى سلام واستقرار مستدام، متعهدا بأنه سوف يعمل على دعم سير عملية السلام بالسودان مع رئيس جنوب السودان سلفاكير مياراديت، ولجنة الوساطة برئاسة الفريق توت قلواك والفريق المعاون له. و من جهته، أكد عضو مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الدكتور صديق تاور، حرص الحكومة الانتقالية على إحلال السلام الشامل بالبلاد، باعتباره هدفا استراتيجيا. واستعرض تاور، لدى لقائه، اليوم الأحد، مع انيتا فيبر مدير مركز الحوار الإنسانى الألماني، بحضور نائب السفير الألمانى فى الخرطوم فولقر تلمان، تطورات عملية السلام بالسودان، وجهود الحكومة وحرصها على إنجاح المفاوضات التى تستضيفها جنوب السودان. من جهة أخرى، أشادت عضو مجلس السيادة عائشة موسى السعيد بالدور الذى تضطلع به منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، فى دعم وتطوير المشروعات التنموية والخدمية بالسودان. وبحثت موسى، خلال لقائها اليوم مع فاول كروبكن مدير مكتب المنظمة بالسودان، أوجه التعاون بين الجانبين، فى مجالات التربية والثقافة والعلوم وعدد من البرامج الطموحة الأخرى فيما يخص الشباب والمرأة. وقال كروبكن، فى تصريح صحفي، إن اللقاء تطرق للمساعدات التى يمكن أن تقدمها المنظمة للسودان من أجل إنجاح المرحلة الانتقالية، إلى جانب مساهماتها لتطوير وتنمية القطاع السياحى وقطاع التعليم، خاصة بناء القدرات فى مجالات التعليم التقنى والفني.

