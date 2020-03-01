عاجل.. "الطاقة" تبدأ تطبيق نظام صرف الوقود بالكروت

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الأحد 1 مارس 2020
كتب
محمد أمين
طبقت وزارة الطاقة والتعدين، اليوم، نظام صرف الوقود بالكروت الورقية، تمهيداً لتفعيل نظام الكرت الذكي في مطلع ابريل المقبل. وحددت في بيان منتصف مارس الحالي لبدء التسجيل حسب ارقام لوحات السيارات الفردية والزوجية لصرف الكميات ثلاثة ايام في الأسبوع. وأكد رئيس لجنة مراقبة وتوزيع الوقود، ايمن ابو الجوخ، ان الكرت الذكي سيبدأ بسيارات المواصلات العامة، ونتستهدف توزيع 40 ألف كرت. وأضاف تم تخصيص عدد من محطات شركات التوزيع، لضمان وصول الوقود المدعوم لخدمة المواطن. واعلن ابوالجوخ تفعيل نظام المراقبة والتحكم الالكتروني (الحوسبة ) للمراقبة والتحكم في (266) محطة بالخرطوم، مع تغطية نسبية لبقية الولايات. وقال ان نظام الحوسبة يمكن من معرفة الكميات المسحوبة وكشف المخالفات من قبل الادارة العامة للامدادات بوزارة الطاقة والتعدين.
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