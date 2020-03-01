الدولار يتسبب في إرتفاع جديد في السلع

الخليج 365 :

تشهد أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية ارتفاعاً ملحوظا بالاسواق باستثناء السكر ورصدت (السوداني) أمس ، وفرة في البضائع بالاسواق وضعف القوى الشرئية ، وعزا التجار سبب الزيادة للارتفاع الكبير في سعر الصرف هذه الأيام .

وقال تاجرسلع بالسوق العربي الخرطوم يس فضل لـ(السوداني) أمس ، إن هنالك زيادات كبيرة بسبب الدولار ، مبينا ان سعر دقيق سيقا الأول بلغ (533) والمخصوص (489) جنيهاً وسجل لبن كابو عبوة (2) كيلو وربع (1,194) جنيه بدلاعن (1000) جنيه اما لبن الوادي (1,200)جنيه وتوقع حدوث زيادة في الألبان.

واضاف التاجر بسوق حلة كوكو محمد الجاك ، بان هنالك وفرة في كافة البضائع بالاسواق وارتفاع في الاسعار ، حيث قفز سعر كيلو العدس لنحو (100) جنيه بدلاعن (70) جنيهاً اما الأرز (60) جنيهاً وسجلت اسعار السكر تراجع نتيجة انخفاض اسعار البورصة العالمية وفرة في المعروض ، مبينا ان سعرالسكر زنة (50) كيلو بلغ( 2,880) بدلاعن (2,950-2,930) جنيها اما زنه (10) كيلو (595)جنيهاً ، مشيرا إلى لضعف توزيع السكر المحلي