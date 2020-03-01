المحلج الصيني يسلم أرباح القطن للمزارعين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد المدير العام للمحلج الصيني حامد الفحام عن وضع أسعار محفزة للمزارعين المتعاقدين مع المحلج بنظام الكاش أو الشيكات, كاشفاً عن تأخر الإدارة في إعلان الأسعار بسبب تأخر إجراءات بنك السودان في تحويل حصيلة الصادر.

وقال الفحام لـ (السوداني) إن سعر قنطار القطن الزهرة بلغ 6500 بجانب 200 جنيه حافز عبارة عن قيمة جوال سماد, مؤكداً تميز القطن الصنف الصيني1 عن الأقطان الأخرى لمقاومته للأمراض وتقليل التكلفة وزيادة الإنتاجية العالية، مشيراً إلى أن إنتاجية الفدان تراوحت ما بين 20-15 قنطاراً وأن الإنتاجية من الأصناف التقليدية المحلية (أكالا وبركات) تراوحت مابين 6 _5 قناطير , مؤكداً استهدافهم مساحة 38 ألف فدان بالمشاريع مختلفة.

وأكد المزارع بمشروع الجزيرة والمناقل قسم التحاميد ري الفخاخير الزين علي النعمة استلام كافة المزارعين المتعاقدين مع المحلج الصيني أرباحهم من القطن بمبلغ 6700 جنيه للقنطار بالكاش ومبلغ 6800 جنيه استلام عبر الشيك , كاشفاً عن وضع المحلج لحافز جوال سماد للمزارعين على كل عشرة قناطير بمبلغ 200 جنيه

وقال لـ (السوداني) إن المحلج الصيني وضع سعراً في بداية الموسم 5400 جنيه للقنطار مع وجود الحافز وتدرج في السعر إلى أن بلغ سعر القنطار حالياً (6,5) ألف جنيه بجانب مبلغ 200 جنيه حافزاً للمزارع , مشيراً إلى أن تكلفة الفدان حوالي 3 قناطير ، وبلغ متوسط الإنتاجية حوالي 15 قنطاراً للفدان , مؤكداً على أن هذا السعر مجزٍ للمزارع ذلك لجهة أن المحلج أعطى المزارع المدخلات بأسعار مناسبة وأن الأسعار حفزت المزارع بوضع سعر مجزٍ بجانب إسهامها في التوسع في زراعة القطن بعد أن تركها المزارع بسبب عدم التسويق وغياب الأسعار المحفزة , مؤكداً أن دخول الشركات حفز المزارع ، مؤكداً أن الأصناف التي زرعت مقاومة للحشرات والآفات وتتميز بالإنتاجية العالية.

وأكد المزارع بمشروع الجزيرة القسم الجنوبي إبراهيم عثمان استلام كافة المزارعين المتعاقدين مع المحلج الصيني أرباحهم من القطن بسعر مجزٍ بجانب استلامهم حافز 200 جنيه عن كل 10 قناطير , مؤكداً التوسع في زراعة القطن في الموسم الحالي بسبب الاسعار المجزية وتوفير الشركات لمدخلات الإنتاج وعدم التأخير في تسليم الأرباح للمزارعين.