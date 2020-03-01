بدء تحجير مواشي الصادر للسعودية

الخليج 365 :

تشرع اليوم وزارة الثروة الحيوانية، في تنفيذ إجراءات واشتراطات استئناف صادر الماشية الحية للسعودية، وتبدأ عمليات التحقين والتحجير في مزارع “محاجر” أولية خاصة بأم درمان، لعدد من أذونات المصدرين.

وقال مدير الإدارة العامة للمحاجر وصحة اللحوم د. يحيى علي سبيل، في حديثه لـ(السوداني) أمس إن الإدارة وقفت ميدانياً على ترتيبات واستعدادات بدء عمليات التحقين والتحجير للمواشي بأمدرمان تشمل كل المحاجر بالبلاد، تمهيداً لاستئناف صادر الماشية الحية للسعودية، موضحاً بأن الضوابط الفنية ستجرى في مزارع أولية للمصدرين، وفق أذونات الصادر الممنوحة لهم، ويشهد اليوم عمليات حقن حوالي 45 ألف رأس، وأضاف: فترة التحجير ستكون 27 يوماً تتبعها ثلاثة أيام أخر في محجر سواكن النهائي ومن ثم تكمل 30 يوماً وتصدر، مشيراً إلى أن كل الإجراءات تنفذ تحت الرقابة المشددة .

وأوضح مدير المؤسسة المتحدة خالد علي محمد خير، بأن المؤسسة ستبدأ اليوم وفق تعاقدات رسمية،عمليات التحجير لحوالي 25 ألف رأس من الضأن بأمدرمان، استعداداً لتصديرها للسعودية وتستغرق الفترة نحو شهر، وقال في حديثه لـ(السوداني) إن الإجراءات تنفذ بواسطة وزارة الثروة الحيوانية وكل الجهات المختصة.

وأبدى المصدر الطاهر محمد النعيم، تحفظه الشخصي لمزاولة الصادر في الاشتراطات الفنية الحالية واعتبرها “قاسية جداً” ، وقال في حديثه أمس لـ(السوداني) إن العمل في ظل هذه الإجراءات مكلف وفيه خطورة. وزاد سنراقب الوضع حتى تتضح الرؤية .

يذكر أن البلاد صدرت مؤخراً، (10) آلاف رأس ضأن إلى سلطنة عمان، كما وافقت السعودية، على رفع حظر استيراد الماشية الحية من السودان، وفي المقابل توقفت صادرات الماشية الحية، منذ أكتوبر الماضي، عقب الإعلان عن ظهور بؤرتين لمرض حمى (الوادي المتصدع)، وأعلنت منظمة صحة الحيوان في يناير الماضي، عن خلو مناطق التصدير من المرض مع جاهزيتها للصادر.

وتشير إحصائيات رسمية إلى أن السودان يمتلك حوالي 110 ملايين رأس،تشمل الأبقار والماعز والأغنام والأبل، وبلغت صادرات الماشية في العام الماضي حوالي 4 ملايين رأس، بعائد بلغ نحو مليار دولار.