شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أمنت شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية على تغذية كافة الصرافات الآلية.

وقال مدير عام الشركة عمر عمرابي، في حديثه أمس لـ(السوداني) إن عدد الصرافات العاملة حالياً بلغ 1680 صرافاً على مستوى البلاد، مشدداً على أنه يتم تغذيتها بانتظام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنتظام التغذية بكافة الصرافات الآلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.