ممثل اللجنة الميدانية في غرفة الدقيق المركزية : انخـفـاض إنتـاج المطـاحـن إلى 60 % سـبب الأزمـة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

بينما لاتزال صفوف الخبز مستمرة أمام المخابز بعد انتهاء المدة التي حددها وزير التجارة والصناعة مدني عباس دون إيجاد حلول جذرية لها، لجأت بعض المخابز إلى إغلاق أبوابها أمام المواطنين أمس، متعللين بنقص حصة الولاية وهو ما أكده عضو لجنة العمل الميداني لقوى الحرية والتغيير ممثل اللجنة في غرفة الدقيق المركزية معز عبد الوهاب الشيخ، بأن هنالك انخفاض في إنتاج المطاحن، وبالتالي فإن نسبة 40% سوف تؤثر على عمل المخابز. وأشار في حواره مع (الإنتباهة)، الى أن هنالك أسباب أخرى منها أزمة الجازولين وترحيل القمح من بورتسودان، بجانب عدم سداد وزارة المالية لمدينوية أصحاب المخابز. فإلى مضابط الحوار التالي:

] ماهي الحقيقة حول عودة أزمة الخبز مجدداً وإغلاق بعض المخابز ؟

الأزمة لديها علاقة بانخفاض إنتاج المطاحن لنسبة وصلت 60% وذلك بسبب أزمة الجازولين وترحيل القمح من مدينة بورتسودان بجانب التأخير في سداد التزامات وزارة المالية لأصحاب المطاحن وكغرفة دقيق طالبنا المالية بالالتزام بالمواعيد في السداد لكي لا تتأخر الحصص اليومية للمخابز من انخفاض إنتاج المطاحن وبالتالي فإن الكمية 40% سوف تؤثر على عمل المخابز .

] الحلول العاجل لحل الأزمة الحالية ؟

الغرفة تعمل منذ الخميس الماضي على حلول عاجلة لتذليل عقبات الدفع والترحيل لتقليل الأزمة.

] هنالك حلقة مفقودة بين الدقيق المعلن والذي يصل للمخابز ؟

الطريقة في العمل تتم بتحديد كشف للخطة اليومية للتوزيع في المساء والصباح، وهي الكمية الحقيقة وقد يحدث غير المخطط له نتيجة لمشاكل في التصنيع ولكن الكميات الأخيرة التي تخرج للتوزيع بسبب ضعف الرقابة وبالتالي يمكن أن تتسبب في تسريب الحصص المخصصة.

] هنالك اتهام بفساد في حصص الدقيق ليومي السبت والجمعة وهو أحد أسباب الأزمة ؟

قطاع إنتاج وتوزيع الدقيق المدعوم بوصفه يتعامل مع سلعة لها أكثر من سعر في السوق هو قطاع محفز لكل أشكال الفساد والإفساد وهو كذلك من إحدى القطاعات التي كانت مجالاً للترضيات وخدمة ذوي القربى الأسرية والحزبية في العهد البائد، لكن ضبط ذلك يتم دون إحكام ومعلومات دقيقة، وبالتالي محاكمات عادلة وتصفية حقيقة لمراكز الفساد.

] ماهي الحلول الإسعافية لإنهاء الأزمة ؟

لدينا حلول إسعافية منها الوصول الى اتفاق مع وزارة المالية والمطاحن لتأمين كميات القمح بشكل نهائي بجانب رفع الكفاءة وإحكام الرقابة وفي هذا الجانب أكملنا نظام الرقابة و»السيستم» والمعلومات وسيتم تمليكها الى المواطنين في وقت قصير جداً، وهنالك حلول مقترحة بوضع ضوابط لآلية إنتاج الخبز التجاري بغرض إخراج الاستخدامات التجارية من الدقيق المدعوم والاستخدامات التجارية مقصود بها الكفتريات والمطاعم ودقيق المعجنات والتي تقدر ما بين 25-40% وبالتأكيد بداية التصديق للمخابز التجارية سوف يقلل من الضغط على الدقيق المدعوم وبالتالي تساهم في حل القضية وسيتم ضبط ذلك من خلال السعر والوزن المتفق عليه .

] ماهو حجم المخزون من القمح الآن وكم يكفي؟

حسب المعلومات المتوفرة لدينا يكفي حتى شهر مايو وحتى الآن هي مسؤولية وزارة المالية .

] هنالك تلاعب في الأوزان والأسعار ماهو دوركم ؟

لدينا متابعة في الأوزان والأسعار وأي تلاعب في سلعة الخبز يعرض أصحاب المخابز للعقوبات التي نص عليها القانون .

] هل تم تحديد موعيد لمخابز تجارية ؟

تم تحديد ضوابط للمخابز التجارية ومواصفاتها وسوف يتم تسجيلها بالعمل التجاري عن طريق الولايات .

] وزارة الصناعة أعلنت عن عقوبات رادعة للمخالفين هل تم ضبط تجاوزات للوكلاء ؟

تم ضبط العديد من حالة التلاعب ومصادرة بعض الوكلاء وأصحاب المخابز بسبب المخلفات وهي الآن قيد التقاضي سواء أكان تهريب الدقيق او مخالفات في الأوزان وغيرها .

] عادة يتحكم الوكلاء في التوزيع، فلماذا لا تلغي الدولة نظام الوكلاء وتقوم بتوزيع الدقيق بنفسها من المطاحن للمخابز ؟

نظام الوكلاء هو نظام متبع قبل أزمة الدقيق وكان يعنى بمساعدة المطاحن على توزيع منتجاتها اي تغيير في النظام يستدعي دراسة دقيقة لإيجابيات وسلبيات هذا النظام بالتالي ما يجب التدخل فيه.

] مسألة المتابعة فضفاضة وآلية بلا أسنان كما يقول البعض، وكذلك استمرار الصفوف رغم الإعلان الحكومي المتكرر عن زيادة حصص الدقيق إشارة واضحة لشيء او بالأصح فشل الغرفة في المراقبة والمتابعة ؟

استمرار الصفوف له أسباب موضوعية أعتقد أننى قد صنفتها في بداية حوارنا هذا، أما الحديث عن آليه بلا أسنان، فهو حديث مرسل بلا عنوان.

] هنالك حديث بأن المطاحن تنتج 24 الف طن يومياً ما يعني حاجة السودان 4 أضعاف ورغم ذلك صفوف وتهريب يومي؟

حاجة السودان من القمح لإنتاج الدقيق المدعوم هي 6500 طن يومياً توزع بواقع 53%للولايات و47% لولاية الخرطوم. أما إنتاج المطاحن الكلي والذي يشمل الاستخدام التجاري أو التصدير، فهو ما ليس من اختصاصات غرفة الدقيق.