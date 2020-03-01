قال إنّ الشكوى لن تؤثّر على نقاط المباراة هيثم الرشيد : تسجيل طبنجة سليم

الخليج 365 :

كشف نادي المريخ الخرطوم عن أنّ تسجيل اللاعب أحمد عبد المنعم في كشوفاته سليم وقانوني وتمّ وفقًا للبطاقة التي شارك بها مع ناديه السابق القوز الخرطوم.

وقال القيادي البارز في مجلس المريخ، هيثم الرشيد، في تصريحات خاصة لـ”السوداني” إنّ اللاعب تمّ التعاقد معه وفقًا لبطاقته التي شارك بها مع نادي القوز الخرطوم، ولعب بها لأكثر من ثلاثةِ أعوامٍ.

ويشير هيثم الرشيد في تصريحات لـ”السوداني” إلى أنّ ما جرى من تقديم شكوى ضد اللاعب أحمد عبد المنعم لن يؤثّر على نتيجة مباراتهم أمام حي العرب بورتسودان.

وأضاف” بالطبع هذا غير صحيح، فموقف نادينا سليم وبحسب الإجراءات التي تمّت بالقانون”.

وأوضح الرشيد أنّ اللوائح تؤكّد أنّه في حالة أيّ شكوى أو طعنٍ في قانونية مشاركة اللاعب ضمن فريقه بسبب عدم صحة تسجيله أو قيده بناديه أنّه إذا مضت على المخالفة أكثر من سنة من تاريخ المباراة مثار الشكوى وأقلّ من ثلاث سنواتٍ لا يترتّب على الطعن تغيير نتيجة المباراة بسبب هذه المخالفة.

وتابع” إذا مضت على المخالفة أكثر من ثلاث سنواتٍ بالإضافة إلى عدم تغيير نتيجة المباراة تسقط المخالفة على اللاعب ويكون تسجيله وقيده لناديه صحيحًا”.

وتمسك رئيس قطاع المراحل السنية بجزئية مهمة وهي أن اللاعب طبنجة تم قيده في صفوف النادي وفق لوائح أكاديمية كرة القدم التي تم اعتمادها من قبل الاتحاد العام نفسه والتي تضم عدداً من المراحل التمهيدية من ١٠ إلى ١٥ عاماً والاساسية من ١٥ إلى ١٦ عاماً والمتوسطة من ١٧ إلى ١٨ عاماً والمتقدمة من ١٩ إلى ٢٠ عاماً