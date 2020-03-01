للوقاية من كورونا.. سعودي يتوضأ بـ”بول البعير” لصلاة العصر ويثير جدلاً واسعاً!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمقطع فيديو أثار جدلا واسعا، أظهر مواطن سعودي يستخدم بول الإبل للوقاية من فيروس كورونا.

وبحسب المقطع المتداول على نطاق واسع ورصدته (وطن) يظهر المواطن السعودي في مزرعة للإبل بالصحراء، وهو يستقبل بول هذه الإبل من فروجها مباشرة ويشربه ويستنشقه بينما آخر بجانبه يوثق الحدث بكاميرا جواله.

وبينما الرجل السعودي يسكب بول الإبل على جسده ووجه كأنه يتوضأ به ظهر بالمقطع يقول: “هذا شفاء طبيعي من عند الله بول الإبل دواء .. يقولون كورونا ما في كورونا مع هذا إن شاء الله”

واثار المقطع اشمئزاز وسخرية العديد من النشطاء، الذين استنكروا هذا الفعل وعبروا عن استغرابهم من جهل هذا المواطن باعتقاده أن بول الإبل يمكن أن تقيه من كورونا.