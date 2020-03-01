ضبط ذهب مخبأ بمناطق حساسة للتهريب للخارج

التاريخ: 01-مارس-2020 فى : حوادث 4 مشاهدة تمكنت وردية ذوالنورين مغادرة من ضبط سبائك ذهبية صغيرة تزن (595.4) جرام مخبأة في مناطق حساسة بأجساد (5) سيدات أثناء محاولتهن تهريبها للخارج عبر مطار الخرطوم. ‏وأكد العميد شرطة طارق عبد الحميد مدير إدارة جمارك مطار الخرطوم “للمكتب الصحفي للشرطة ” أن قواته بالمرصاد لكافة حالات التهريب وحركة المهربين ضعاف النفوس، مشيرا لضبط مبلغ (6100) دولار أمريكي. Advertisements وأضاف مدير فرع الصالات والتارمك العميد شرطة حقوقي عبد الرحمن بدوي عبيد الضبطية تمت بحوزة خمسة نساء من اللاتي امتهن مهنة تهريب الذهب عبر المطار مؤكداً أن قواته ترصد كافة تحركات المهربين بالمرصاد لكافة محاولاتهم الفاشلة للتهريب عبر المطار. وأشاد الفريق شرطة د.بشير الطاهر بشير رئيس هيئة الجمارك لدى تلقيه تقرير الضبطية بقوات إدارة جمارك مطار الخرطوم من الضباط وضباط الصف والجنود بجميع الورديات، وحسهم الأمني العالي ويقظتهم وضبطهم لكمية (12588.5) جرام من الذهب و عدد (22934) جرام من الفضة ، بالإضافة لضبط كميات من العملات الأجنبية عبارة عن (26200) دولار و (301500) ريال سعودي و (1900) و(500) يورو، خلال شهر فبراير المنصرم. الخطوم (أخبار الخليج 365)

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