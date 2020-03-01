تدشن صرف الوقود بنظام الكروت

التاريخ: 01-مارس-2020
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اعلنت وزارة الطاقة والتعدين عن العمل بنظام صرف الوقود بالكروت الورقية اليوم “الاحد” تمهيداً لتفعيل نظام الكرت الذكي في الاول من ابريل القادم ، على ان يبدء التسجيل في الخامس عشر من مارس الجاري.
واكد رئيس لجنة مراقبة وتوزيع الوقود المهندس ايمن ابو الجوخ بحسب السودانى ان الكرت الذكي سيبدأ بالمواصلات العامة بولاية الخرطوم ويستهدف توزيع عدد ( 40 ) الف، كرت للمواصلات مربوط بتصديق خطوط المواصلات، فضلاً عن تخصيص عدد من محطات شركات التوزيع التي تم تركيب قارئ الكرت الذكي فيها وهي شركة ” النيل ،شركة بشاير، شركة النحله ، شركة قادرة ، وشركة ماثيو ” ، لضمان ان الوقود المدعوم ينعكس على خدمات المواطن مباشرة .
في وقت اعلن فيه عن تفعيل نظام المراقبة والتحكم الالكتروني (الحوسبة ) للمراقبة والتحكم في جميع المحطات التي تم تركيب اجهزة التحكم الالكتروني فيها وهي عدد (266) محطة من جملة ( 290 ) محطة بولاية الخرطوم مع التغطية النسبية لبقة الولايات، موضحاً انهم يستطيعون من خلال النظام معرفة الكميات المسحوبة وكشف المخالفات من قبل الادارة العامة للامدادات بوزارة الطاقة والتعدين .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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