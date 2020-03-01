شاهد بالفيديو.. في السودان: شباب وفتيات يرقصون على أنغام أغنية جديدة تعظم وتمجد رئيس الوزراء “حمدوك”

طرح المطرب السوداني الشاب سمؤال نمر أغنية جديدة يمدح من خلالها رئيس وزراء بلاده, الدكتور عبد الله حمدوك.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد تم تصوير أغنية “حمدوك” على طريقة الفيديو كليب, حيث اصطحب نمر خلال الفيديو كليب الذي وجد رواجاً واسعاً عدد من الشباب وبعض الفتيات الذين قاموا بالرقص مع إيقاع الأغنية والتي لحنت على أيقاع السيرة المشهور في السودان.

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ويقول مطلع الأغنية التي صاغها الشاعر “الدولي” وقام بتلحينها المطرب الشاب (يا حمدوك انت يا حمدوك.. انت ريسنا وكية للأبوك).

الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء السوداني حمدوك يحظي بشعبية جارفة عند الشباب الذين أطلقوا عبارة “شكراً حمدوك” مع أي نجاح أو ظهور للرجل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)