مقتل شاب أثناء حفل جرتق

لقي شاب مصرعه طعناً بالسكين على يد آخر أثناء تواجدهما في حفل جرتق بمدينة شندي بولاية نهر النيل. وكشف مصدر لـ(المجهر) أن مشاجرة دبت بين الجاني والضحية في حفل الجرتق،

الأمر الذي دفع المتهم إلى سل سكينه وتسديد طعنة للضحية في ساقه، فور وقوع الحادث تم إبلاغ الشرطة وإسعاف المصاب إلى مستشفى الشهيد دكتور “مجذوب الخليفة” ومن ثم تم تحويل جثمانه بعد وفاته إلى مشرحة مستشفى شندي التعليمي بأورنيك (8) جنائي وأمر تشريح صادر من نيابة شندي وفور تدوين البلاغ تحت المادة (130) القتل العمد ولاذ الجاني بالفرار،

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وكثفت شرطة شعبة مباحث شندي جهودها بقيادة الرائد شرطة “بدرالدين”، وباشر التحري الملازم أول شرطة “الحسن” إلى موقع الجريمة وعند ورود معلومة تم القبض على الجاني وهو يجلس مع أصدقائه بأحد المنازل التي بها خمور تم القبض عليه وإيداعه بحراسة القسم الأوسط فيما باشرت الشرطة تحرياتها لكشف ودوافع وملابسات الحادثة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)