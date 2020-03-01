بالفيديو:خبيرة تجميل تفضح تصرفات عروسات سودانيات في مركزها اثناء تجهيزهن لحفل الزفاف من خلال (الفيديوهات)

نشرت خبيرة تجميل من احد مراكز التجميل وتجهيز العرائس فيديو اوضحت خلاله انها ستقوم بفضح عروسات قامت بتجهيزهن قبل الزفاف من خلال بعض تصرفاتهن حيث تحدثت عن احدى العروسات قادمة من فرنسا قالت عنها:(يا اخوانا الزولة دي عايشة عممرها كلو في فرنسا وما عندها اي خلفية والعريس فرنسي طبعا ما حتعرف ترقص ) مضيفة بانها تريد فضحها من خلال وضع المكياج في قولها:(اي لاينر نحن اخدنا فيها زي ساعتين طبعا داير افضحها ).

وتناولت خبيرة التجميل عروسة اخرى قامت بتجهيزها وصفتها بانها كانت (رايقة) ولكنها مهتمة بالاكل حيث قالت عنها:(رايقة وبعد الزفاف يا جماعة أكلت داير افضحها ليكم) وأضافت خبيرة المكياج قولها:(عاينوا العروس من شدة ما هي قلبها ميت وبريئة وطفلة أكلت بعد ما لبسناها الزفاف والتسريحة قالت جيعاة ودايرة تاكل).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)