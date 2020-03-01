شلل تام فى موانى الخرطوم البرية اليوم

التاريخ: 01-مارس-2020
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نفذ تجمع سائقي الشاحنات و البصات السفرية اضراب شامل عن العمل اليوم ” الاحد” يمتد حتى الثالث من مارس الجاري.
و تسبب بحسب السودانى في حالة شلل تام في مواني الخرطوم ونهر النيل والسوق الشعبي مدني وموقف شندي جوار السوق المركزي بحري .
وشدد سائقون على تمسكهم بالإضراب إلى حين تنفيذ مطالبهم ابرزها وقف سحب الرخص من جانب شرطة المرور في الطرق السريعة ودخول السائقين تحت مظلة التأمين الاجتماعي
في وقت شهدت فيه ساحات المواني البحرية في مدن مختلفة حالة زحام شديدة وتكدس للركاب فيما ارتفعت قيمة أجرة المركبات الصغيرة إلى الضعف بسبب الإضراب
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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