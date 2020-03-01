بنك السودان المركزي يخفض قيمة الجنيه 22% أمام العملات الأجنبية

أجرى بنك السودان المركزي يوم الأحد تخفيض جديد لقيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي وبقية العملات، ليصبح التخفيض أكثر من 22.00 في المئة أمام الدولار الأمريكي ويصير الدولار يساوي 55.00 جنيه،مقارنة مع السعر السابق الذي كان 45 جنيهاً للدولار الواحد.

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حيث أعلن بنك السودان المركزي يوم الأحد 1 مارس 2020 أسعار رسمية جديدة للعملات الأجنبية حيث حدد شراء الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني بمبلغ 55.0000 جنيه والبيع 55.2750 جنيه، وكان متوسط سعر الدولار للبنك المركزي نحو 45 جنيهاً للفترة السابقة والتي إمتدت لعدة شهور عقب نجاح الثورة السودانية التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير ونظامه.

يوم الأحد 1 مارس 2020 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 107.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 28.55 جنيه، للتعاملات النقدية. وقال رجل أعمال لديه صلة بالسوق الموازي.

ويعاني السودان منذ انفصال الجنوب عام 2011 من ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية ،بالإضافة لدعم مواد الطاقة والخبز والكهرباء الذي يكلف الخزينة العامة مليارات الجنيهات بحسب وزير المالية الدكتور البدوي الذي يطالب بتحرير أسعار البنزين والجازولين تدريجياً لوقف التضخم الموروث من النظام السابق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)