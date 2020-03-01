التاريخ: 01-مارس-2020
5 مشاهدة
كشف مصدر مطلع، أن أصحاب مطاحن كبرى يقفون ضد إكمال مطحنة ضخمة، يملكها رجل أعمال متهم من النظام السابق بالفساد.
ووفقاً لمعلومات (مصادر)، فإن طاقة المطحنة التي سيتم تشييدها بضاحية سوبا “شرق الخرطوم” تصل إلى (2) ألف طن دقيق في اليوم، بجانب إنشاء مخبز ضخم ينتج (15) مليون رغيفة يومياً.
وطالب المصدر المقرب من رجل الأعمال، بافساح المجال للمطحنة والمخبز بالعمل، بغية التقليل من صفوف الخبز المُمتدة قبل سقوط حكم عمر البشير.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر رجل أعمال متهم بالفساد يعتزم إنشاء مطاحن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.