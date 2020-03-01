رجل أعمال متهم بالفساد يعتزم إنشاء مطاحن

كشف مصدر مطلع، أن أصحاب مطاحن كبرى يقفون ضد إكمال مطحنة ضخمة، يملكها رجل أعمال متهم من النظام السابق بالفساد.

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ووفقاً لمعلومات (مصادر)، فإن طاقة المطحنة التي سيتم تشييدها بضاحية سوبا “شرق الخرطوم” تصل إلى (2) ألف طن دقيق في اليوم، بجانب إنشاء مخبز ضخم ينتج (15) مليون رغيفة يومياً.

وطالب المصدر المقرب من رجل الأعمال، بافساح المجال للمطحنة والمخبز بالعمل، بغية التقليل من صفوف الخبز المُمتدة قبل سقوط حكم عمر البشير.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)