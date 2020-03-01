تذمر بوزارة الخارجية بسبب “قائمة الفصل”

التاريخ: 01-مارس-2020
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أبدى عدد من الدبلوماسيين والطاقم الإداري العامل بوزارة الخارجية، تذمرهم واستغرابهم من “قائمة الفصل”، التي أعلنتها لجنة إزالة التمكين مساء “السبت”.
وقال دبلوماسيون لـ صحيفة (مصادر)، إن القائمة شملت أميز الدبلوماسيين والإداريين في الوزارة، وضمت بعض الذين وردت أسماؤهم في كشوفات النقل الخارجي للعمل بالسفارات.
وتساءل عدد من الدبلوماسيين، عن المعايير التي تحكم الإجراءات التي تمت، وعلى أي أساس تم الانتقاء، وماهي الدواعي اللازمة لإعلان الأسماء على الهواء مباشرة، طالما يمكن التعامل بإجراءات إدارية مع الذين شملتهم القائمة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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