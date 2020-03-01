إجراءات روتينية تؤجل نقل جثمان العيسوي

كشف مسؤول رفيع بمجلس إدارة مريخ الفاشر، بحسب صحيفة مصادر أن نقل جثمان لاعب الفريق محمد هيثم العيسوي، إلى مصر، تأجل إلى مساء اليوم “الأحد”، بسبب إجراءات روتينية.

وتوفى لاعب خط الوسط المصري، محمد العيسوي، نهار السبت، متأثراً بجراح إثر سقوطه من الطابق الرابع بفندق “لاندو أوركيد”؛ الذي يقيم فيه مريخ الفاشر، للنجاة بنفسه من حريق اندلع بالفندق، لكنه سقط بعنف على الأرض، ما أدى لكسور ومضاعفات تسببت بوفاته.

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وقال الأمين العام لنادي المريخ الفاشر أحمد التجاني: “كنا نرغب بشدة في نقل جثمان لاعبنا الراحل محمد العيسوي، إلى مصر مساء السبت، وجهزنا التذاكر وحجوزات الطيران، لكن إجراءات طبية روتينية تسببت في تأجيل السفر إلى العاشرة من مساء اليوم الأحد”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)