عاجل.. ماذا قالت عضو بمجلس السيادة عن العلاقات بين السودان ومصر؟ (اعرف التفاصيل)

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الأحد 1 مارس 2020
كتب
محمد أمين
أشادت عضو مجلس السيادة الانتقالي، عائشة موسي بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية مع مصر وتعاون البلدين في مجال مشروعات التنمية خاصة في مجال الكهرباء والسكك الحديدية.
واطلعت خلال لقائها اليوم (الاحد)، السفير المصري بالخرطوم حسام عيسي ، على سير العمل في مشروع الربط الكهربائي بين البلدين والذي بدأ منذ عدة اسابيع بطاقة خمسين ميقاواط ، ليصل بنهاية هذا العام الي 300 ميقاواط بعد ان يتم تركيب كافة الاجهزة المعنية بالشبكة السودانية.
وقال السفير حسام عيسى، أن عضو مجلس السيادة اكدت استعداد الحكومة لتقديم التسهيلات اللازمة التي تسهم في انجاح العمل المشترك.
واضاف أن مشروع الربط الكهربائي يعتبر من المشروعات التنموية الحيوية المهمة التي تستوجب الاهتمام والمتابعة.
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