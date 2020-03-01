مواجهات عنيفة بين الشرطة اليونانية ومهاجرين قادمين من تركيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اندلعت مواجهات عنيفة اليوم الأحد بين أفراد الشرطة اليونانية ومهاجرين قادمين من تركيا.

وذكرت وكالة “رويترز” أن المواجهات وقعت عند نهر إيفروس الفاصل بين تركيا واليونان.

ورشق المهاجرون المتدفقون من تركيا الشرطة بالحجارة، لترد الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

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