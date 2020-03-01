الاتحاد الأوروبي: هناك خطر الانزلاق إلى صراع دولي كبير في إدلب السورية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال خوسيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إن التوتر في منطقة إدلب السورية قد يتصاعد إلى صراع دولي كبير، مضيفا أن التكتل سيدرس كافة الإجراءات الضرورية لحماية مصالحه الأمنية.
وكتب بوريل، على “تويتر”، يقول “التصاعد المستمر حول إدلب يجب أن يتوقف على الفور. هناك خطر الانزلاق نحو مواجهة عسكرية دولية مفتوحة؛ وهذا يتسبب كذلك في معاناة إنسانية غير محتملة ويعرض المدنيين للخطر”.
وأضاف “يدعو الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى خفض التصعيد على وجه السرعة ويعبر عن أسفه لجميع الخسائر في الأرواح. يدرس الاتحاد الأوروبي كافة الإجراءات الضرورية لحماية مصالحه الأمنية. نحن على اتصال مع كافة الأطراف المعنية”.
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