الصحة العالمية تكشف خطر أكبر من فيروس “كورونا” على البشر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشف رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبيريسوس، اليوم الأحد 1 مارس/آذار، عما هو أكثر خطورة حاليا من فيروس “كورونا” الجديد على البشر.

الرياض – سبوتنيك. وقال رئيس منظمة الصحة العالمية في منتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني إن “الخوف والذعر من فيروس كورونا الجديد، يمكن أن يكون أسوأ من الفيروس نفسه”.

وتابع رئيس منظمة الصحة العالمية بقوله “الذعر والخوف هما الأسوأ ولهما تأثيرات أسوأ من فيروس كورونا نفسه”.

واستمر غبيريسوس قائلا “التأثيرات السيئة تكون على مستوى الأفراد والدول، لذلك ينبغي أن تبدأ الدول في تبني سياسات بناء على تقييمأت بشأن حالة تفشي الفيروس فيها، وأن تتخذ إجراءات تتناسب مع خطر تقييمها”. المادة السابقة الحرس الثوري الإيراني يخصص منشآت للمساعدة في القضاء على “كورونا” المقالة القادمة الاتحاد الأوروبي: هناك خطر الانزلاق إلى صراع دولي كبير في إدلب السورية

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