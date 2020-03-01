منظمة الصحة العالمية تبعث برسالة طمأنة بشأن فيروس “كورونا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أن حالة الذعر التي تشهدها الأسواق العالمية بشأن الانتشار السريع لفيروس كورونا الجديد أمر غير مبرر.

وقال تيدروس أدهانوم غبيريسوس، في تصريحات لشبكة “سي إن بي سي”: “يجب أن تهدأ الأسواق العالمية وتحاول رؤية الواقع، نحن بحاجة إلى أن نكون عقلانيين. اللاعقلانية لا تساعد، يجب أن نتعامل مع الحقائق”.

وأضاف غبيريسوس أن الرد العام حتى الآن، يجب أن يركز على الحقائق بدلًا من الخوف، متابعًا: “نحن بحاجة إلى النظر في الأرقام، نحتاج إلى الالتفات للحقائق، وفعل الشيء الصحيح بدلًا من الذعر، الذعر هو الأسوأ”.

وأشار إلى أن الحقائق الملموسة على الأرض الآن تؤكد إمكانية احتواء الفيروس، لكن فرصة الاحتواء تتضاءل، مضيفًا: “لذلك نحن بحاجة للاستعداد معًا لمواجهة الوباء العالمي”.

واختتم مدير منظمة الصحة العالمية حديثه بالقول إن “جهود الاحتواء تنجح، لكن في الوقت نفسه لا يمكننا أن نكون متأكدين، هذا الشيء يمكن أن يغير اتجاهه ويصبح أسوأ، ولهذا السبب نحن نستعد للأسوأ”.