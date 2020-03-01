الجيش السوري يسقط “طائرة مسيرة” للجيش التركي فوق مدينة إدلب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الجيش السوري، اليوم الأحد، “إسقاط طائرة مسيرة تابعة للنظام التركي فوق مدينة إدلب شمال غربي البلاد”.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا”، عن مراسلها قوله إن طوحدات من الجيش العربي السوري أسقطت طائرة مسيرة للنظام التركي فوق سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي”.

يأتي ذلك بعد إعلان الجيش السوري، عن إغلاق المجال الجوي في شمال غرب البلاد وخصوصا إدلب أمام الطائرات والطائرات المسيرة.

ونقلت “سانا” عن مصدر عسكري قوله “انطلاقا من التزام الجيش العربي السوري بواجباته الدستورية والوطنية في الدفاع عن سيادة الدولة وحماية أمنها وسلامة أراضيها فإن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعلن عن إغلاق المجال الجوي لرحلات الطائرات ولأية طائرات مسيرة فوق المنطقة الشمالية الغربية من سوريا، وبخاصة فوق محافظة إدلب”.

وأضاف “سيتم التعامل مع أي طيران يخترق مجالنا الجوي على أنه طيران معاد يجب إسقاطه ومنعه من تحقيق أهدافه العدوانية”.