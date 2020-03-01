محامي مبارك يكشف مفاجأة مدوية بشأن أموال الرئيس المصري الراحل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف فريد الديب محامي أسرة حسني مبارك، مصير أموال الرئيس المصري الراحل.

وقال الديب، في تصريحات مع موقع “الوطن” المصري، إن “قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال مبارك ما زال ساريا رغم وفاته، ويعني قرار التحفظ على أموال وممتلكات مبارك عدم إمكانية التصرف فيها”.

وأضاف أن “القرار اتخذ في 28 فبراير/ شباط عام 2011 بموجب التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب غير المشروع في بلاغ قدم له آنذاك، ولم يتم التصرف في التحقيقات إلى الآن”.

وعن ثروة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وصف فريد الديب ما يتردد عن حجم الثروة والممتلكات على مدار الأيام الماضية، بأنه “غير صحيح وكلام فارغ”.

وتوفي حسني مبارك، يوم الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز الـ92 عاما. ونشر علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل، تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”، قال فيها: “إنا لله وإنا اليه راجعون، انتقل الي رحمه الله صباح اليوم والدي الرئيس مبارك”.