“أنصار الله” تكشف عن عملية عسكرية كبرى خلال الساعات القادمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت جماعة أنصار الله أنه سيتم الكشف عن عملية عسكرية كبرى خلال الساعات القادمة.

وقال الحساب الرسمي لموقع قناة “المسيرة” التابعة لأنصار الله في تغريدة على تويتر”: “بيان مهم خلال الساعات القادمة لمتحدث القوات المسلحة للإعلان عن عملية عسكرية كبرى”.

​ومن جانبه كتب العميد يحيى سريع متحدث القوات المسلحة، اليوم الأحد، في تغريدة له على “تويتر”: “بيان مهم للقوات المسلحة خلال الساعات القليلة القادمة”.

​​وكشف سريع في 29 يناير/كانون الثاني الماضي في بيان عسكري عن عملية “البنيان المرصوص” التي نفذتها القوات المسلحة.

وأوضح سريع أن “قواتنا المسلحة تمكنت من التصدي لمسار عدواني كبير كان يستهدف العاصمة صنعاء، وشنت هجوما معاكسا أدى إلى تحرير كافة مناطق نهم وتكبيدِ قوات العدوّ خسائر فادحة في العتاد والأرواح”.

وأكد على أن “القوات المسلحة استمرت في تقدمها إثر انهيارات قوات العدو وصولاً إلى غرب مدينة مأرب، وتحرير مديريات بمحافظتي مأرب والجوف، بمساحة إجمالية تقدر بأكثر من 2500 كم مربع طولا وعرضا”.