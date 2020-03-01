تفاصيل مانشستر سيتي وعودته مظفراً بفوز ثمين من مدريد

عاد مانشستر سيتي بفوز ثمين 2-1 من أرض مضيفه ريال مدريد الإسباني، الأربعاء، في الذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبرغم تخلفه بهدف لاعب الوسط ايسكو، قبل نصف ساعة على نهاية الوقت، حافظ سيتي على رباطة جأشه وسجل ثنائية في غضون خمس دقائق عبر البرازيلي غابريال جيزوس (78) ونجمه البلجيكي كيفن دي بروين (83 من ركلة جزاء)، وكان قادراً على تعزيزها لو استفاد من طرد قلب دفاع ريال سيرخيو راموس (86).

كما حفظ سيتي ماء وجه الأندية الإنكليزية التي عانت ثلاث خسارات في ذهاب ثمن النهائي، إثر سقوط ليفربول حامل اللقب على أرض أتلتيكو مدريد الإسباني صفر-1، توتنهام على أرضه أمام لايبزيغ الألماني صفر-1 وتشيلسي على أرضه أمام بايرن ميونيخ الألماني صفر-3.

وكان سيتي قد صُدم مطلع الشهر الحالي لإيقافه سنتين من قبل الاتحاد الأوروبي للعبة، بسبب مبالغته في الإعلان عن إيراداته الرعائية بين عامي 2012 و2016، وعدم تعاونه بعد إعادة التحقيق إثر تسريب رسائل الكترونية عبر مجلة “دير شبيغل” الألمانية. ويحاول إسقاط العقوبة من خلال الاستئناف لدى محكمة التحكيم الرياضية.

وهذا أول فوز لمانشستر سيتي رسمياً على ريال مدريد، وكانت أبرز مواجهاتهما في نصف نهائي نسخة 2016، عندما ودع سيتي محققاً أفضل نتيجة له في تاريخ المسابقة.

– نهاية المباراة بفوز مثير وثمين لمانشستر سيتي الذي عاد إلى إنكلترا بمعنويات عالية قبل لقاء العودة بين الفريقين.

(86) – البرازيلي غابريال جيسوس ينطلق سريعاً وراموس لا يجد حلاً لمنعه من الإنفراد بكورتوا إلا عرقلته ليطرده الحكم الإيطالي تاركاً ريال مدريد بعشرة لاعبين.

(83) – رحيم ستيرلينغ يحصل على ركلة جزاء انبرى لها أفضل لاعب في المباراة كيفن دي بروين وترجمها بنجاح هدفاً ثانياً لمانشستر سيتي.

(79) – رياض محرز يتخلّص من مندي ويلعب عرضية على المقاس على رأس غابريال جيسوس الذي أضاع فرصة سهلة لإضافة الهدف الثاني.

(78) – كيفن دي بروين يلعب عرضية لغابريال جيسوس الذي تخلص من رقابة راموس وارتقى برأسه مانحاً سيتي هدف التعادل.

– بعد تسجيل هدف التقدم بات ريال مدريد أكثر هدوء في بناء الهجمة وخلق العديد من المشاكل لدفاعات سيتي.

(60) – البرازيلي فينيسيوس جونيور يجبر كايل والكر على الخطأ ويخطف الكرة ثم يمرّرها لإيسكو الذي نجح في تسجيل الهدف الأول لريال مدريد.

(57) – إيسكو يرتقي برأسه لكن محاولته ضعيفة في أحضان إيدرسون.

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(56) – رياض محرز يعود مجدّد لتهديد مرمى ريال مدريد لكن الحارس الدولي البلجيكي للنادي الملكي نجح في التصدي مرة أخرى.

(55) – رياض محرز يتلاعب بميندي ويسدّد بقوة لكن كورتوا يكسب المعركة مجّدداً.

(50) – هجمة مرتدة سريعة يقودها كيفن دي بروين ويمرّر على إثرها الكرة لرياض محرز الذي هيأها لنفسه وسّددها بيسراه قريبة جداً من مرمى كورتوا.

– نهاية الشوط الأول بتعادل عادل إذ تقاسم الفريقان السيطرة على مجرياته دون أن يتمكنا من زيارة الشباك.

(45+2) – ركلة ركنية ينفذها دي بروين ويعيدها كورتوا أمام غابرييل جيسوس الذي سدّد وسط غابة من الأرجل وكاسيميرو على الخط النهائي للمرمى يمنع سيتي من التسجيل.

(40) – بفرصة وحيدة لكل فريق لم يرتق الشوط الأول لمستوى التطلعات التي سبقت القمة التي تجمع فريقين يعتمدان الأسلوب الهجومي.

(30) – الحارس البرازيلي لمانشستر سيتي إيدرسون يتعملق ويمنع هدفاً محقّقاً بعد رأسية محكمة من كريم بنزيمة.

(21) – أولى الفرص الحقيقية في المباراة كانت لمصلحة مانشستر سيتي حيث استطاع كيفن دي بروين إيصال الكرة للبرازيلي غابريال جيسوس الذي تجاوز فاران وسدّد نحو المرمى لكن كورتوا تصدى باقتدار.

(15) – مع مرور الوقت بدأ ريال مدريد يمسك بزمام المبادرة ويفرض سيطرته على الفريق الإنكليزي الذي بدا تائهاً خاصة في الشق الهجومي.

– هدوء وحذر شديدين يرسمان ملامح اللحظات الأولى للمواجهة الرسمية الأولى بين زيدان وغوارديولا.

– انطلاق القمة المترقبة وسط صخب جماهيري كبير صنعته الحناجر العاشقة للنادي الملكي.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)