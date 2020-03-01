تأجيل مُواجهتي المريخين والأهلي العاصمي والشرطة القضارف

الخليج 365 : أصدرت اللجنة المنظمة بالاتحاد العام لكرة القدم، قراراً قضى بتأجيل مبارة المريخ الخرطوم ومريخ الفاشر والتي كان من المقرر أداؤها بإستاد الخرطوم مساء اليوم الأحد.

كما قرّرت اللجنة المُنظّمة باتحاد الكرة تأجيل مباراة الأهلي الخرطوم والشرطة القضارف والتي كان مُقرّراً مساء أمس السبت بإستاد الخرطوم، ويأتي التأجيل بعد حريقٍ نَشَبَ صباح أمس في فندق لاند أوركيدا الذي تقيم به بعثتا فريقي مريخ الفاشر والأهلي الخرطوم، ما أدى لوفاة لاعب مريخ الفاشر المحترف المصري محمد العيسوي وإصابة أربعة لاعبين إثر قفزهم من الفندق. المادة السابقة يسعى لتأكيد هيمنته على (كلاسيكو الأرض) عندما يواجه (الريال) مساء اليوم برشلونة يسعى لتأكيد هيمنته على (كلاسيكو الأرض) عندما يواجه (الريال) مساء اليوم

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