برشلونة يسعى لتأكيد هيمنته على (كلاسيكو الأرض) عندما يواجه (الريال) مساء اليوم

الخليج 365 :

نادي برشلونة لاستغلال وضع ريال مدريد المتراجع لتأكيد هيمنته على (كلاسيكو الأرض)

عندما يحل ضيفا على (الملكي) مساء اليوم

(الأحد 1 مارس 2020 ) في المرحلة 26 من الدوري الإسباني.

ويدخل

برشلونة المباراة بمعنويات عالية، وذلك بعدما انفرد بصدارة (الليغا) بفوزه على إيبار

بخمسة أهداف دون مقابل، في الوقت الذي خسر فيه الريال أمام ليفانتي بهدف دون رد.

ولم

يقتصر تراجع ريال مدريد على الدوري الإسباني فحسب، إذ انهزم أمام مانشستر سيتي بهدفين

مقابل هدف الأربعاء الماضي في ذهاب الدوري الثاني لدوري أبطال أوروبا.

ويخوض

برشلونة المباراة بعد انتصار في (الليغا) وتعادل إيجابي بهدف لمثله مع نابولي في ذهاب

ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.