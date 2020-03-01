ظفار العماني يدخل بقوة لكسب نجم الهلال أطهر الطاهر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت متابعاتنا الدقيقة أن نادي ظفار العماني دخل بقوة للفوز بخدمات اللاعب اطهر الطاهر تفيد المتابعات أن وكيل لاعبين هو من يخطط لاكمال صفقة انتقال اللاعب اطهر على طريقة المدينة.

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