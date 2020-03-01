الكشف عن تضمين مسارين لشمال وغرب كردفان في مُفاوضات السلام بجوبا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كَشفَ ممثل الجبهة الثورية عن حركة العدل والمساواة بجوبا بشارة سليمان نيم، عن تضمين مساري شمال وغرب كردفان في مفاوضات السلام، وقال إنّ المنطقتين قدّمتا تضحيات كبيرة ولديهما قضايا ومُعاناة يجب أن تستصحب رؤاهما في منبر جوبا، وأضاف “ليس من المنطق ألا تكون شمال وغرب كردفان طرفاً في المسارات الخمسة”، وجَدّدَ نيم في ورشة “مسارات السلام.. الواقع والمستقبل” أمس، مُطالبتهم بمُحاكمة الصف الأول من مُرتكبي جرائم الحرب في دارفور بالمحكمة الجنائية الدولية، وقال “البشير يجب أن يُسلّم للجنائية”، وترك للمحكمة تحديد الزمان والمكان للإجراء, ودعا لتشكيل محكمة خاصّة لقضايا السودانيين بالداخل لتحقيق العدالة الانتقالية, وكَشَف عن خلافٍ بين حركات دارفور والحكومة فيما يتعلّق بقضية الإقليم.

وفي السياق، أَكّدَ رئيس مفوضية السلام د. سليمان الدبيلو استصحاب مُمثلين للنازحين واللاجئين في مُفاوضات السلام التي تُستأنف غداً بجوبا، ونوّه للجُهُود المبذولة مع عبد الواحد نور وعبد العزيز الحلو للوصول معهما إلى توقيع اتفاق سلام، وقال “قريباً سيكون التوقيع على مسار دارفور”، وأشار للموقف التفاوُضي في بقية المسارات.

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