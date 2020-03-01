الامل عطبرة ينفرد بالمركز الثالث في الممتاز

الخليج 365 : انفرد الامل عطبرة بالمركز الثالث في بطولة الدوري الممتاز عقب فوزه على الاهلي في ديربي المدينة بثلاثة اهداف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء المس في الاسبوع 22 لبطولة الممتاز ليرتفع بنقاطه الى 39 نقطة

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