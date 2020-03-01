الهلال يواجه تحدي السوكرتا في الممتاز مساء اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : يطمح فريق الكرة الأول بنادي الهلال، جاهداً لمواصلة الانتصارات التي عاد لسكتها مؤخراً، بالفوز العريض الذي حققه على الفلاح عطبرة، عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على فريق حي العرب بورتسودان، في السادسة والنصف من مساء اليوم، لحساب المرحلة السادسة من النصف الثاني للنسخة الراهنة لبطولة الدوري الممتاز ، ويخوض الأزرق صاحب (42) نقطة المواجهة ساعياً بكل قوته، للانقضاض على الصدارة .

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