شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
تأجّلت بشكلٍ مُفاجئ أمس، عملية إجلاء طلاب السودان العالقين بمدينة “ووهان” الصينية والتي كان مقرراً لها اليوم الأحد.
وتلقّت سفارة السودان ببكين أمس، إخطاراً رسمياً من سفارة دولة الإمارات ببكين بتأجيل رحلة الطائرة الإماراتية الخاصة بإجلاء السودانيين وطلاب الجاليات العربية الأخرى (مصر، اليمن وموريتانيا) من اليوم الأحد إلى بعد غدٍ الثلاثاء.
وحسب معلومات (الصيحة)، فإنّ التأجيل يتعلّق بمشاكل في الطيران، وأكّدت مصادر دبلوماسية أنّ سفارة السودان ببكين في أتم الجاهزية لنقل الطلاب من مواقعهم إلى المطار تَوطئةً لنقلهم إلى أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات.
يّذكر أنّ الطلاب سيُحتجزون لخمسة وعشرين يوماً بالإمارات كفترة احترازية لحضانة فيروس “كورونا”.
الصيحة
كانت هذه تفاصيل خبر الصيحة تكشف عن تأجيل مُفاجئ لعودة الطلاب السودانيين من ووهان الصينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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