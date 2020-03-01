شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ردد جمهور الفنانة ندى القلعة اغنيها الجديدة التي تمتدح وتعظم من خلالها الشعب السوداني وثواره من الشباب التي تقول كلمات مطلعها: شعب صعب.. ثورجي بادب Advertisements رغم انو جميل الا غضبو كعب.. سلام تعظيم احترام وأدب وعد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ان الاغنية التي قدمتها الفنانة ندى القلعة للشعب السوداني جاءت محاولة منها لاسترضائه بعد الحملة التي واجهتها الفنانة خلال فترة اعتصام القيادة العامة حيث واجهت اتهاما بانها كانت بعيدة عن دعم الحراك والتظاهرات.

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كانت هذه تفاصيل خبر ندى القلعة تسترضي الشعب السوداني بعد اتهامات ابتعادها عن الثورة خلال فترة اعتصام القيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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