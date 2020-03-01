محمد بشير يحتفل مع الجمهور بعيد الأم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اعلن الفنان الشاب محمد بشير عن احيائه لحفل نهاري بمناسبة عيد الام يوم “21” مارس القادم، بمسرح ليالي البروف بالخرطوم، ويقدم بشير خلال الحفل باقة من اشهر الاغنيات التي تمجد الام، بالاضافة الى اغنيات خاصة.

وبحسب صحيفة آخر لحظة ان محمد بشير سيغادر الايام القادمة في جولة فنية اوروبية يغني خلالها للجالية السودانية في باريس يوم الجمعة 3 مارس، وفي مدينة دنهاق وايزفايغ بهولندا يوم السبت 7 مارس ، وتعتبر الجولة هي الثانية له لاوروبا، حيث غنى في ينايرالماضي، في بيرمنجهام ببريطانيا.