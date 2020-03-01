بروفيسور محمد الأمين التوم: الشعب يريد تغيير المناهج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصف وزير التربية والتعليم بروفيسور محمد الأمين التوم خطب أئمة المساجد حول تغيير المناهج بأنها إلهاب لعواطف المواطنين.

وأقر الوزير في المؤتمر العام لأصحاب المصلحة في التعليم بالوزارة باحتدام الصراع بين قوى الثورة وفلول النظام المباد في مجال التعليم وأصبحت المدارس باحة للصراع الفكري بين قوى الثورة ومنسوبي النظام السابق، وقال إن هذا الصراع لا يلامس كل جوانب التغيير الجذري لكل مناحي الحياة، وشدد على ضرورة تغيير المناهج باعتبارها تغييرا للعقول، مشيرا إلى إجماع المجتمعات المحلية على تغيير المناهج، وأضاف (الشعب يريد تغيير المناهج) وقالوا إن الجميع أجمعوا على أن المناهج معيبة و”حشو”، وتوعد بأن معركته مع منسوبي النظام السابق هي المناهج.

صحيفة السوداني