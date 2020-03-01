التاريخ: 01-مارس-2020
5 مشاهدة
نفى القيادي بالحرية والتغيير، عضو لجنة إزالة التمكين ونظام الثلاثين من يونيو، “وجدي صالح” أي اتجاه لتمديد الفترة الانتقالية للحكومة.
وقال “صالح” في رده على سؤال الإعلاميين أمس، ليس هناك قرار ولا اتجاه بتمديد الفترة الانتقالية الثلاث سنوات للحكومة الحالية، وقال إن ما ورد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأكد “وجدي صالح” بحسب صحيفة المجهر، عن أن لجنة إزالة التمكين ستعلن عن أسماء لجان الولايات، وأشار إلى أن قرارات سابقة صدرت بتشكيل لجان إزالة التمكين في الولايات برئاسة الوالي وممثلين من الشرطة والجمارك والقوات النظامية و(٣) ممثلين للحرية والتغيير.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي بـ”الحرية والتغيير”: ليس هناك قرار بتمديد الفترة الانتقالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.