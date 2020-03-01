قيادي بـ”الحرية والتغيير”: ليس هناك قرار بتمديد الفترة الانتقالية

نفى القيادي بالحرية والتغيير، عضو لجنة إزالة التمكين ونظام الثلاثين من يونيو، “وجدي صالح” أي اتجاه لتمديد الفترة الانتقالية للحكومة.

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وقال “صالح” في رده على سؤال الإعلاميين أمس، ليس هناك قرار ولا اتجاه بتمديد الفترة الانتقالية الثلاث سنوات للحكومة الحالية، وقال إن ما ورد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأكد “وجدي صالح” بحسب صحيفة المجهر، عن أن لجنة إزالة التمكين ستعلن عن أسماء لجان الولايات، وأشار إلى أن قرارات سابقة صدرت بتشكيل لجان إزالة التمكين في الولايات برئاسة الوالي وممثلين من الشرطة والجمارك والقوات النظامية و(٣) ممثلين للحرية والتغيير.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)