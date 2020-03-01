عاد الفنان الشاب طه سليمان من جديد لإحياء الحفلات الخاصة وذلك عقب مرور أيام الحزن على زوجته عبير والتي وافتها المنية قبيل أكثر من أسبوع. ووجد طه مواساة واسعة في فقده الجلل بحسب صحيفة السوداني، من أهل الوسط الفني والإعلامي والاجتماعي داخل السودان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طه سليمان يعود لمواصلة نشاطه الفني بعد موجة الأحزان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.