شركة البروف تطلق أضخم حفل (دي جي)

أطلقت شركة البروف للإنتاج الفني والإعلامي، حملة دعاية واسعة لأضخم حفل (دي جي) يقوده خبير الـ(دي جي) المعروف (كونت). وشهد بوستر الحفل الذي أرفقته الشركة بصفحتها بـ(فيس بوك) بحسب صحيفة السوداني، تفاعلاً واسعاً مما أكد نجاح ذلك الحفل قبل انطلاقته. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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